Nel giro di quattro partite la Juventus ha cambiato marcia, un filotto di quattro partite impreziosite da una Supercoppa che proiettano Pirlo e squadra al big match di domani sera contro l’Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ci sono delle dinamiche che i bianconeri non potranno ripetere contro i nerazzurri, ovvero le rotazioni lente ‘che hanno aperto praterie a Barella e compagnia. Non è una questione di reparto, ma anche di protezione dello stesso’. Una modifica dei meccanismi difensiva, che è avvenuta progressivamente in questi tredici giorni.