E' solo questione di ore prima che il derby d'Italia tra Juve ed Inter prenda inizio, dopodichè ci attenderanno 90 minuti di fuoco in cui le due squadre saranno pronte a darsi battaglia fino all'ultimo sangue. Bianconeri ancora privi di Vlahovic, lasciato fuori dalla lista dei convocati da Massimiliano Allegri che punterà indubbiamente su Arek- Biosgnerà capire però quale sarà l'impatto sulla gara dell'attaccante polacco,. A dirlo non sono solo i numeri in zona gol, in calo rispetto all'avvio di stagione, ma anche la sua forma fisica sembra aver subito dei mutamenti. Contro Empoli e Lecce infatti non si è visto quel centroavanti che va a riempire e ad attaccare l'area di rigore, così come Arek ci aveva abituato nelle precedenti gare in cui era sceso in campo. Mae lui ha bisogno di un test come quello di stasera per dare un forte segnale e scacciare i fantasmi, ma soprattutto per far capire a tutti quanto sia determinante la sua presenza all'interno di questa squadra.