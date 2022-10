La Juventus domani sera ospiterà l'Empoli di Zanetti all'Allianz Stadium, in una gara che sembra semplice ma che in questo momento non lo è affatto. Non solo per le difficoltà che stanno affrontando i bianconeri, ma anche per un dato dei toscani che bisogna prendere in considerazione. L’Empoli infatti, fino a questo momento ha incassato solo 11 gol (ottavo posto tra le migliori difese): dopo le prime 10 partite di un campionato di Serie A.