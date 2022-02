1









Adesso che tutte le pedine sono al loro posto, adesso che la Juve è lanciata verso l’obiettivo quarto posto, è ora di trovare continuità e stabilità Non solo come risultati, ma anche come interpreti. Certo, nel calcio di oggi parlare di formazione titolare è illusorio, i tanti impegni ravvicinati non danno la possibilità di avere un 11 più o meno fisso e le rotazioni diventano fondamentali. Al di là di questo, però, una bozza di formazione titolare è necessario trovarla. Per esempio, la Juve 2.0 del post mercato di gennaio ha una certezza: il tridente funziona, porta gol, vittorie ed entusiasmo. Dove va trovata la quadra, è ancora una volta il reparto di centrocampo, settore di campo dove più volte ci sono stati esperimenti, cambi, alla ricerca dell’amalgama perfetta, non ancora trovata. VERSO L’ATALANTA – Un indizio, su quello che potrebbe essere il centrocampo titolare contro l’Atalanta, arriva dalla gara di Coppa Italia contro il Sassuolo. Zakaria ha giocato e giocherà, il nuovo arrivato si è da subito dimostrato fondamentale e raccogliere minutaggio serve ad entrare sempre più nei meccanismi della squadra. Dall’altra parte, McKennie potrebbe lasciare il posto a Rabiot; nonostante i due siano in ballottaggio, ad oggi il francese sembra essere avvantaggiato, perché più fresco e perché Allegri non ha mai smesso di credere nelle sue qualità. Vertice basso del centrocampo a tre? Sembrano esserci pochi dubbi: Locatelli al posto di Arthur, autore di una prova tutt’altro che brillante, in Coppa Italia. In tutto questo, in questa prova generale di centrocampo titolare – al netto di quello che vuol dire oggi titolarità, come si diceva -, rimane un grosso interrogativo. Quale può essere il sistema giusto, l’incastro corretto, per liberare Locatelli dalla posizione di vertice basso, e liberarlo da mezzala, più libero in fase offensiva, ruolo dove ha ampiamente dimostrato di dare il meglio? E ancora, può il centrocampista azzurro coesistere con Arthur? Un puzzle complicato, tanti pezzi da mettere al posto giusto, con il rischio di mandare tutto all’aria. A mister Allegri l’arduo compito.