Allegri cambierà ancora, come ha sempre fatto partita dopo partita in questo intenso periodo per la Juve. Contro l'Atalanta, sono attesi dal primo minuto sia Manuel Locatelli che Adrien Rabiot, al posto di Paredes e uno tra Miretti e Fagioli. Cambierà anche la difesa, dove Gatti può ritrovare una maglia da titolare insieme a Danilo e Bremer.