Federico Bernardeschi resta l’unico calciatore della Juventus ancora positivo al Coronavirus e che molto probabilmente darà forfait per la gara contro l'Atalanta. L’esterno, in isolamento dal giorno del contagio (6 aprile il comunicato), è sempre in attesa di un doppio tampone negativo che certifichi l’avvenuta guarigione, come riporta Tuttosport. Un rientro importante per Pirlo, che lo aspetta perché in questa fase della corsa Champions ha bisogno della rosa al completo.