Da quando, la scorsa estate, Beppe Marotta ha assunto il ruolo di amministratore delegato dell'Inter, si sono infittiti i duelli di mercato con la Juventus. Proprio una decina di mesi fa, è cominciata una sfida che, prima ancora di concretizzarsi sul campo, si è giocata fuori, grazie alle scelte dei nerazzurri, ma anche in luce delle schermaglie avanzate dalla Juventus. Tutto è partito con la scelta di Antonio Conte in panchina, un nome circolato anche da Torino, ma che è servito a riaccendere gli animi dei tifosi interisti. Poi, si è passati ai giocatori e, su tutti, ha tenuto banco il caso Romelu Lukaku. Infatti, il belga è stato avvicinato anche dalla Juventus, arrivata ad un "no" di Dybala dallo strappare il centravanti all'Inter. E lo stesso Dybala, tra le voci, è stato accostato all'Inter, per uno scambio con Mauro Icardi che non è mai arrivato. E quest'anno? Quest'estate sarà lo stesso, se non peggio: sono infatti tantissimi i giocatori che, al momento, sembrano contese tra le due squadre.