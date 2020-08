3







di Gianluca Minchiotti

Juve contro Inter, Pirlo contro Conte. La conferma di Conte sulla panchina nerazzurra, nel giorno della prima conferenza stampa di Pirlo sulla panchina bianconera, apre ufficialmente la stagione 2020-21. Una stagione che si presenta già con i connotati di un duello testa a testa fra i campioni d'Italia e la squadra che è arrivata seconda in classifica nell'ultimo campionato, con un punto di distacco. Spetterà ad Atalanta, Lazio, Roma, Milan e Napoli (in rigoroso ordine di classifica 2019-20) provare a sovvertire un pronostico che già oggi vede Juve e Inter come favorite per vincere lo scudetto. Juve e Inter dunque, ma con quali forze? Analizziamo ad oggi le rose delle due squadre, al netto delle operazioni di mercato previste, con una certezza: alla luce della crescita degli ultimi mesi, l'Inter di Conte non può più nascondersi, è già da scudetto. SCORRI LA GALLERY PER VEDERE IL CONFRONTO FRA REPARTI DI JUVE E INTER: CHI E' PIU' FORTE OGGI?