Tanti gli spunti dall’ultima giornata di campionato. La vittoria della Juventus contro la Sampdoria, la frenata di Inter e Atalanta, per esempio. Tutto da lasciarsi alle spalle, però, perché questa è la settimana del ritorno dei quarti di finale di Champions League, da giocare contro il Villarreal, ed è qui il focus della Vecchia Signora. Dalle parti della Continassa, nelle orecchie dei calciatori, comincia a risuonare, in sottofondo, la musichetta che accompagna le notti europee; i motori iniziano ad alzare i giri, la concentrazione è tutta verso mercoledì sera.



È una questione di cuore. Perché sappiamo come viene chiamata, dalle parti di Torino, sponda bianconera, quella coppa dalle grandi orecchie: La Maledetta. Soprannome ulteriormente giustificato dalle ultime stagioni disastrose e con gli ottavi di finale che sembrano essere diventati uno scoglio insormontabile. Anche per questo, è stato richiamato uno specialista della competizione come Massimiliano Allegri.



Non solo cuore, però. Con il passaggio della fase a gironi, fino a qui, la Juventus ha guadagnato 73 milioni di euro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in caso di passaggio del turno, contro il Villarreal, i milioni potrebbero diventare 90 complessivi, grazie anche alla vendita dei biglietti. Un bottino pesante, che dà un senso razionale, oltre i sentimenti, a quanto sia importante la partita di mercoledì sera.