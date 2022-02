La partita di domani sera contro il Villareal è già storia. Il motivo lo racconta la Gazzetta dello Sport: "Ci sono ere che sperano di aprirsi ed altre che, inevitabilmente, viaggiano verso i titoli di coda. Domani in Spagna per la prima volta da un decennio la Juventus si presenterà a una sfida diretta di Champions senza nemmeno un “reduce” della BBC. E in particolare, visto che Barzagli e Buffon hanno tolto le loro B da un po’, senza almeno uno fra Bonucci e Chiellini. Non è ancora tempo di commuoversi ricordando i bei tempi andati, Leo e Giorgio considerano la contemporanea assenza un episodio da cancellare già al ritorno, però il dato segna una nuova fase nella difesa bianconera".