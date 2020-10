La Juventus contro il Verona riabbraccia Weston McKennie dopo la positività al coronavirus. L'americano ha dovuto saltare le sfide contro Crotone e Dinamo Kiev ed è stato in isolamento dieci giorni, prima di poter tornare a disposizione di Andrea Pirlo, che l'ha incluso nell'elenco dei 21 convocato per la partita di stasera (ore 20.45 all'Allianz Stadium). Chiaramente partirà dalla panchina, a scanso di clamorose decisioni dell'allenatore bianconero, ma in attesa anche della negatività al tampone di Cristiano Ronaldo la Juve torna a riammettere in gruppo i suoi effettivi.