Domani alle 12:30 la Juventus ospiterà il Venezia all'Allianz Stadium, in una gara che sarà fondamentale per timbrare il pass definitivo alla prossima edizione della Champions League. Ma i bianconeri dovranno anche stare attenti ad evitare un traguardo negativo, dato che negli ultimi due appuntamenti domestici in campionato, la Juventus è stata sconfitta dall’Inter (0-1) e ha pareggiato contro il Bologna (1-1) - l’ultima volta in cui non ha vinto tre partite interne di fila in Serie A è stata nel settembre 2015 (contro Udinese, Chievo e Frosinone).