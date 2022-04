Domani all'ora di pranzo la Juve ospiterà il Venezia all'Allianz Stadium, in una gara che sarà decisiva per compiere quello che potrebbe essere l'ultimo decisivo passo per la qualificazione alla prossima Champions League. Ma i bianconeri potrebbero anche raggiungere un traguaro storico in caso di vittoria, dato che la Vecchia Signora ha vinto 10 delle 12 gare casalinghe contro il Venezia in Serie A. Grazie ai nove successi interni consecutivi all’attivo, quella arancioneroverde può diventare la terza formazione veneta che i bianconeri battono almeno 10 volte di fila in casa nel massimo campionato, dopo il Verona (12, tra il 1989 e il 2019) e il Vicenza (14, tra il 1959 e il 1973).