La Juventus dovrà cambiare volto. Venerdì sera contro il Torino non si rivedrà la squadra scesa in campo contro l'Atalanta domenica sera, anche perché pochi giorni dopo ci sarà l'ottavo di finale di Champions League contro il Villarreal, da giocarsi in Spagna. Il primo aspetto, però, riguarda la squalifica di Danilo, diffidato, con l'ammonizione a Bergamo salterà il derby di venerdì. Così Massimiliano Allegri pensa già alla nuova soluzione: sulla destra Juan Cuadrado, in ballottaggio con De Sciglio, mentre sulla sinistra dovrebbe rientrare Alex Sandro. Il brasiliano ritroverebbe la maglia da titolare in campionato dopo i 90’ nei quarti di Coppa Italia contro il Sassuolo. Dopo le esclusioni con Milan e Atalanta, l'esterno classe 1991 può ritrovare il posto, anche se il futuro sulla fascia sinistra non sembra parlare la sua lingua...



CAMBIASO - L'obiettivo della Juventus per il futuro è chiaro: Andrea Cambiaso. 21 anni, scoperta del Genoa, è stato oggetto di sondaggi già a gennaio. Il Genoa però non ha aperto alla cessione, ma a giugno tutto può cambiare, specialmente visto il contratto in scadenza nel 2023. La Juve, riporta Tuttosport, ha intenzione di cedere Alex Sandro per poi puntare sui vari Mattia De Sciglio (in odore di rinnovo), Luca Pellegrini e appunto Cambiaso. Dal Genoa è atteso a Torino anche Nicolò Rovella, già di proprietà dei bianconeri.