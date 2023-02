La Juventus dopo la vittoria in Europa League torna con la testa al campionato, dove martedì affronterà il Torino. Non ci sarà sicuramente Manuel Locatelli, squalificato. Un assenza importante vista la titolarità dell'ex Sassuolo. Al suo posto l'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri ha due soluzioni diverse. La prima è quella di rimpiazzarlo con Leandro Paredes. C'è poi la possibilità del tridente in attacco con solo due giocatori in mezzo al campo, che sarebbero in questo caso Rabiot e Fagioli con l'argentino ancora fuori dai titolari.