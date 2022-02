Lo abbiamo detto in diversi modi, ma occorre ribadirlo.. A deludere, più che il risultato, è l’approccio alla gara e il tipo di partita giocata dai bianconeri, che per ampi tratti di match hanno lasciato il pallino del gioco ai granata, limitandosi ad ammortizzare le avanzate avversarie e creando poco e nulla in fase offensiva. A restituire plasticamente questo, ledelL’heatmap restituisce la posizione media della squadra durante il match. Quello che si può notare è: con un gol di vantaggio, la Juventus rinuncia ad attaccare per arroccarsi nella propria metàcampo e faticare a costruire in avanti. Il baricentro si alza nella ripresa, quando dopo il pari di Belotti la Vecchia Signora ha provato con più insistenza a trovare il gol del vantaggio, non riuscendoci. Certo, i tanti impegni ravvicinati, l’emergenza dettata dagli infortuni sono fattori da tenere in conto, ma bastano a giustificare una prestazione di questo tipo? Nelle ultime interviste, Massimilianoha indicato la tendenza della squadra ad abbassarsi come una delle criticità da risolvere, sintomo di grande lucidità.Pochi, sembrerebbe. La speranza, a questo punto, è che quello contro il Torino sia un passaggio a vuoto e che la vera Juve 2.0 sia quella ammirata nelle ultime partite prima del Derby. Se così non fosse, però, diventerebbe davvero complicato immaginare la rincorsa al quarto posto in classifica.Infine, da sottolineare altri numeri, quelli legati alla gestione del pallone. I passaggi riusciti della Juventus sono stati 295, contro i 353 del Torino, l'accuratezza vede i granata in vantaggio con l'81% e i bianconeri indietro con il 78%. Pulizia tecnica, uno dei grandi crucci del tecnico livornese. Ieri sera se n'è vista poca.