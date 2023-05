Lascenderà in campo giovedì sera contro ilreduce dal pareggio per 1-1 di una settimana fa all'Allianz Stadium. Un solo obiettivo: quello di non avere rimpianti. Dalla gara di Siviglia infatti uscirà una sola vincitrice che sarà quella che si accaparrerà un posto per la finale dia Budapest, sfidando la vincente di Bayer Lewerkusen-Roma. Servirà cautela e scelte conservative, nessuna "Allegrata" in sintesi. Un po' come quando contro l'Inter nella semifinale di Coppa Italia ha schierato Chiesa unica punta.Non ci sarà chiaramente Paul. Massimiliano Allegri, come riferisce Tuttosport, va verso la consueta difesa a tre ma schierando Federicoal posto di Alex Sandro. Scelta non dettata dalla rete messa a segno all'andata ma dalla sua fisicità importante contro gli attaccanti del club spagnolo. A centrocampo ci si aspetta il ritorno di Manuelin regia affiancato da Nicolòe Adriencome mezze ali. Cuadrado dovrebbe agire sulla fascia destra mentre a sinistra Iling Junior potrebbe spuntarla su Filip Kostic.