In mezzo al doppio impegno di Europa League contro lo Sporting Lisbona, il calendario della Juventus prevede la sfida di domani contro il Sassuolo. Sfida delicata, perché i neroverdi possono permettersi di giocare senza troppe pressioni, mentre i bianconeri devono rifarsi dalla sconfitta contro la Lazio e, nel contempo, risparmiare energie per la trasferta lusitana.Per questo, Massimilianocome un alchimista studia la formula per trovare il perfetto equilibrio tra titolari e seconde linee, perché ruotare, a questo punto della stagione, è fondamentale. Infatti, per domani pomeriggio è attesa l’allegrata che dovrebbe arrivare sulle corsie esterne.