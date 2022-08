Sorridono decisamente ai padroni di casa i numeri dell'imminente sfida tra, in programma lunedì sera all'Allianz Stadium. Quella bianconera, infatti, è la squadra che ha battuto più volte i neroverdi in Serie A: i dati parlano di 13 successi per la Vecchia Signora, 3 pareggi e 2 vittorie per gli emiliani, inoltre i piemontesi hanno segnato in 17 delle 18 sfide, con una media di 2.4 reti a partita. Il Sassuolo ha vinto soltanto una volta in casa della Juve in campionato, proprio nell'incontro più recente, quello del 27 ottobre 2021, con gol di Davide Frattesi e Maxime Lopez.