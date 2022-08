A circa 24 ore dal fischio d’inizio della prima stagionale dellacontro ilsi può cominciare ad immaginare con qualche certezza in più quella che sarà la formazione schierata da Massimiliano. Concentrandoci sul centrocampo, è molto probabile che il tecnico livornese si affidi ai calciatori che già nella passata stagione hanno calpestato quelle zone di campo con la maglia bianconera indosso.Chiaro, non è così difficile da ipotizzare tutto ciò. L’infortunio dimette il francese fuori dai giochi per i primi match della nuova stagione e l’unico “volto nuovo” che potrebbe trovare spazio dal primo minuto è Nicolò. Quindi, spazio ache spesso hanno fatto coppia nel precampionato e attenzione ache, a sorpresa, potrebbe giocare titolare.: è la speranza dello stesso Massimiliano Allegri e della dirigenza che continua a lavorare alacremente sul mercato, mentre si avvicina il gong finale della sessione estiva. Alla ricerca di qualità tecniche e geometrie, da tempo il nome in cima alla lista rimane quello di Leandro. Accordo pressoché totale con l’entourage del calciatore, manca l’affondo con il Paris Saint-Germain. Prima, però, la priorità sono le uscite. Dopo il tracollo di ieri, il Manchester United vuole accelerare per regalarea ten Hag: si continua a trattare con mamma Veronique per trovare una quadra dal punto di vista economico che sembra essere sempre più vicina. Più intricata, invece, la questione: Allegri ha confermato che il centrocampista brasiliano è sul mercato ma il ricco ingaggio ha prima allontanato il Valencia e, adesso, rende difficile la sua partenza.