Filtra ottimismo in casa Juve dopo la buona prestazione di ieri sera contro il Sassuolo che, ha messo in risalto tutte le qualità di Angel Di Maria e di Dusan Vlahovic. Ma è stata una serata positiva anche per altri giocatori inattesi, come Alex Sandro o Mattia Perin, sempre in partita e autori di una prova all'altezza della maglia che indossano. Chi invece ha lasciato delle perplessità è stato proprio l'ex di turno, Manuel, apparsoper tutta la durata del match.- Se infatti vogliamo contestare qualcosa a Madama è stata la scarsa idee di giocate in mezzo al campo, con Loca che non è quasi mai riuscito a prendere in mano le redini e a pilotare i suoi. Poche verticalizzazioni e altrettanto pochi i lanci in profondità o a liberare l'uomo, caratteristica fondamentale per le ideologie di Allegri. Alla luce di questo, i dirigenti della Continassa continuano a portare avanti la trattativa per Leandroche nel frattempo, manda 'vibrazioni positive' attraverso i social, come accaduto ieri sera quando era intento a guardare quelli che probabilmente saranno i suoi prossimi compagni.