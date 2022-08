Nella serata di ieri è stata presa la decisione definitiva su quel che saranno le modalità e i tempi di recupero di Paul Pogba che, quasi sicuramente riuscirà a prendere parte ai Mondiali in Qatar. Il francese ha infatti optato per la terapia conservativa che, ha generato molti dubbi e rabbia nell'animo dei tifosi juventini, i quali avrebbeero sperato nell'operazione che, seppur con tempi più lunghi avrebbe apportato maggiori garanzie sulla sua condizione fisica. Ora però all'orizzonte c'è il Sassuolo e il tempo per piangersi addosso è praticamente cessato. Max Allegri sarà infatti costretto a delle scelte forzate per quel che riguarda il centrocampo nella sfida contro i neroverdi, dato che anche Mckennie e Rabiot non saranno tra i convocati. Per lo statunitense pesa l'infortunio al gomito subito nella tournèe, al contrario dell'ex Psg che inevece è squalificato.- Ecco che dunque, le uniche certezze al momento sono rappresentate da Dennis Zakaria e dal grande ex della sfida, Manuel Locatelli, i quali sono in attesa di conoscere quello che sarà il terzo elemento che comporrà la linea di centrocampo. Elemeno che verrà selezionato dall'allenatore livornese a ridosso della prima di campionato e che ad oggi, porta ad un unico dubbio di scelta: quello tra chi schierare dal primo minuto tra Nicolòe Nicolò. Il primo sembrava destinato a lasciare Torino, ma il suo grande exploit nella fase pre campionato e le condizioni critiche di Pogba hanno rimescolato le carte in tavola e ora, per l'ex Genoa si ipotizza un futuro all'ombra della Mole. Leggermente più avanti invece la posizione dell'ex Cremonese, finito negli 'schemi' di Allegri già da diverso tempo e che si candida fortemente per. Insomma, le soluzioni ci sono, ora spetta a Max decidere come affrontare la banda di Dionisi.