Questa sera si accenderanno i riflettori dell'Allianz Stadium e la Juventus ospiterà il Sassuolo. Una gara che potrebbe avere un sapore speciale per Gleison. In occasione della gara contro la squadra allenata da Alessio Dionisi si tratterebbe per il difensore brasiliano della presenza numero 50 con la maglia della Juventus. Crescita evidente ma soprattutto segnale di fiducia da parte di Massimiliano Allegri.