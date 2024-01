Domani sera andrà in scena l'ultimo atto della prima giornata di ritorno del campionato di Serie A, con la Juve che ospiterà il Sassuolo di Dionisi allo Stadium. I bianconeri, oltre a fare bottino pieno per continuare a mantenere la pressione sull'Inter, dovranno anche vendicare la sconfitta del match di andata. Inoltre, la Vecchia Signora va all'inseguimento di un dato che contro gli emliani manca dal 2016. Nell'ultima sfida tra le due squadre all'Allianz infatti, i bianconeri hanno mantenuto la porta inviolata e non ottengono due clean sheet consecutivi tra le mura amiche contro i neroverdi proprio da quella stagione.