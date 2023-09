Nella sfida di domani contro il Sassuolo, oltre ai 3 punti, la Juve insegue un dato che manca ormai dal 2015 e che, nel caso in cui si verificasse darebbe ulteriore linfa alla squadra di Max Allegri. La Juve, infatti ha vinto nelle prime due gare in trasferta senza subire neanche una rete e non ottiene tre successi nelle prime tre gare fuori casa di un torneo di Serie A, con annesso clean sheet in ognuna di queste dal 2014/15.