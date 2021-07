La Juventus continua la sua opera di vicinanza alle tematiche sociali più importanti del nostro tempo. Come saprete, il club bianconero sponsorizza e supporta attivamente il podcast "Sulla Razza", un tema in voga a maggior ragione in tempi di polemiche su Black Lives Matter, inginocchiamenti pre-match e dintorni.

Qui di seguito le indicazioni per ascoltare il nuovo episodio: