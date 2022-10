Nicolòcorre verso un posto da titolare per il match tra. Le tante defezioni nella rosa bianconera, ma soprattutto l'ottima prestazione nella sfida contro il, hanno fatto schizzare alle stelle le possibilità di vedere il classe 2001 in regia anche contro i francesi, che a centrocampo non spingono più di tanto nel pressing. Come scrive Tuttosport, in linea teorica si tratta quindi di una situazione in cui l'azzurro potrebbe esaltare al massimo le proprie caratteristiche - visione di gioco e una tecnica di ottimo pregio - ma allo stesso tempo, di fronte alla qualità della squadra di Cristophe Galtier, Massimilianodovrebbe correre ai ripari per garantire la copertura della mediana con uno scudo protettivo davanti alla difesa.A questo punto, secondo il quotidiano, diventa naturale far cadere la scelta delle mezzali su Adriene Manuel, che con la loro stazza possono sopperire al tipo di schermatura che può opporre Fagioli. Il cui impiego dal primo minuto, ad ogni modo, pare ormai del tutto scontato, anche per non venir meno al principio dellatirato in ballo dallo stesso tecnico dopo Lecce-Juve. Spazio ai giovani, ora più che mai.