Una sfida tosta, energica, di velocità e potenza. Il difensore brasiliano rientrerà al centro della difesa bianconera - il muro fin qui da record con soli 7 gol subiti e 0 nelle ultime otto gare - al fianco di Danilo e Alex Sandro. Avrà il compito di intercettare, anticipare e fermare il napoletano, sfruttando le sue doti e soprattutto i suoi numeri con il nuovo modulo: ha il 53,8% di duelli vinti e 24 palloni intercettati. Il perno della miglior difesa del campionato, che torna ad essere guida nella prova del nove per lo scudetto. L’affaticamento muscolare gli ha fatto precauzionalmente saltare la sfida dello scorso weekend, ma ora tutto sembra essere passato, sottolinea il Corriere dello Sport.- La svolta alla difesa a tre di Allegri ha portato solidità e compattezza alla squadra, dando nuova linfa a tutti. Anche lo stesso Bremer ne ha beneficiato dopo un adattamento al reparto a quattro non semplice. Ora Bremer è tornato ai livelli della scorsa stagione in cui è stato votato miglior difensore della Serie A.- Contro l’attacco migliore e contro il suo principale protagonista, Victor Osimhen, Bremer vuole esaltarsi. Ed è anche ciò che gli chiedono i tifosi sui social, rispondendo a un suo post: «Devi metterti in tasca Osimhen» hanno scritto in tanti. Come? Con gli anticipi. La chiave del gioco. Ecco i numeri del brasiliano con la Juve: 17 presenze, per 1.487 minuti complessivi, 14 delle quali in campionato, dove ha totalizzato (in base all’analisi di Soccerment) 91 duelli, il 53,8% dei quali vinti, 52 duelli aerei, il 55,8% completati con successo, e 24 intercetti. Un esame da scudetto.