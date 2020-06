Manca sempre meno al momento della verità. Stasera, alle 21, Juventus e Napoli si daranno battaglia all’Olimpico di Roma per mettere le mani sulla Coppa Italia. Per la squadra di Sarri questa rappresenta la vendetta della finale del 2012, vinta dai partenopei allenati da Walter Mazzarri, come riporta il sito ufficiale della Juve.



