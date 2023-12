La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in un match di Serie A contro il Napoli per la prima volta dall'1 dicembre 2017 - da allora i partenopei avevano infatti trovato il gol in tutte le ultime 11 sfide contro i bianconeri in campionato. E' questo uno dei dati emersi dalla serata di ieri, quanto mai importante per certificare un cambio di rotta evidente, sei anni dopo l'ultima volta, nella speranza di un nuovo corso che riporti alle vittorie.