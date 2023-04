Sarà ancora, ma non sarà uno scontro diretto. I partenopei proseguono nella loro marcia trionfale verso lo scudetto, mentre i bianconeri vogliono dare l’assalto al secondo posto in classifica, forti del passo falso della Lazio, ma con la Spada di Damocle dei tribunali che, inevitabilmente, pesa.Intanto, Massimilianoprepara le mosse per provare a mettere in scacco la macchina perfetta – o quasi -, allestita da Lucianoin questi mesi. Il tecnico livornese, però, è molto probabile che farà a meno di Angel. Il Fideo, infatti, paga la recente trasferta lusitana, i 90 minuti in campo e lo sforzo fisico e mentale. Difficile averlo domani sera al 100% e, dunque, cautela è la parola d’ordine dalle parti della Continassa. Posto a, allora, a cui toccherà il compito di provare a innescare il compagno di repartoe, più in generale, provare a terminare la sterilità delle punte che vestono la maglia bianconera.