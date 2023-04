Allegri ha finalmente quasi tutta la rosa a disposizione e decide di sfruttarla a 360 gradi.Come a San Siro con l'Inter, il tecnico pensa alla mossa a sorpresa che porte al nome di. L'argentino classe 2003 è pronto infatti a una nuova chance da titolare. Insieme a lui Arek Milik, entrato negli ultimi 25 minuti contro lo Sporting Lisbona.Soulé non sarà però l'unica sorpresa. In difesa, Bremer viaggia verso un turno di riposo; il brasiliano non ha infortuni ma è uscito affaticato dal match di Europa League e mercoledì c'è il ritorno di Coppa Italia contro l'Interper sostituire Gleison. A centrocampo invece, oltre Rabiot e Locatelli, Miretti si candida per la seconda partita consecutiva da titolare al posto di Fagioli.