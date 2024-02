Domenica la Juve si recherà al Maradona per affrontare il Napoli di Francesco Calzona, che ha letteralmente annientato il Sassuolo per 1-6 nella gara di recupero disputata ieri. Juve che, in caso di vittoria centrerebbe un dato che manca dalla stagione 2018/2019. Con il successo infatti, la Juve tornerebbe a vincere due sfide nella stessa stagione contro il Napoli, dato che manca appunto da 4 stagioni.