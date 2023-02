Questa sera a Nantes la Juventus si gioca una finale, una gara secca per decidere chi continuerà la propria avventura europea e chi, invece, dovrà concentrarsi esclusivamente sulle competizioni nazionali. Dentro o fuori anche per Massimilianoche secondo Tuttosport “”.Una clamorosa eliminazione patita al primo turno di Europa League contro un modesto Nantes, infatti, farebbe pericolosamente, fin qui solidissima. Oltre ad un contratto blindato, infatti, è stata apprezzata la gestione della crisi di Allegri; ma se questa sera non dovesse andare tutto per il meglio, allora l’allenatore non sarebbe più così comodo sulla panchina bianconera. 90 minuti, o 120, che possono rivoluzionare il futuro prossimo della Vecchia Signora.