Per la prima volta, al sesto confronto considerando tutte le competizioni, laha realizzato più di un gol contro il: ad andare a segno nella serata di ieri, nel match valido per gli ottavi di finale di, sono stati Moisee Federico. I bianconeri sono imbattuti contro i biancorossi nel torneo grazie a tre vittorie e due pareggi. La sfida, tra l'altro, vivrà un nuovo capitolo già la prossima settimana, nella partita di campionato prevista per domenica 29 gennaio all'Allianz Stadium.