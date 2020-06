Contro il Milan? Il protagonista sarà Paulo Dybala. Non lo dice la sfera magica, ma sono i numeri a raccontarlo. Come racconta il Corriere dello Sport, il Milan è la terza vittima preferita del dieci bianconero: 8 reti in 17 partite giocate. Uno di questi ai tempi del Palermo. Dunque, il talento di Cordoba, precocissimo, riparte proprio dallo scorso 10 novembre: la furia di Ronaldo per la sostituzione, e la stella di Paulo che brilla. Lucentissima. Un 2-0 senza storie firmato proprio dall'argentino, che con i rossoneri ha siglato anche alla prima occasione utile in maglia Juve: iniziò lì il duello con Donnarumma, culminato anche nella notte di Doha, quando il portiere milanista ebbe la meglio dagli undici metri. Adesso Dybala riparte, silenziando le chiacchiere sul futuro e andando di turbo: c'è una stagione da concludere e con mille vittorie.