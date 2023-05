Nella sfida di domani sera contro il Milan ci saranno in palio i 3 punti più pesanti dell'intera stagione per entrambe le squadre. La Juve però dovrà essere efficace, ma soprattutto cercare di essere più prolifica rispetto alle ultime uscite contro i rossoneri. Negli ultimi due confronti in campionato, infatti, i bianconeri non mai riusciti a violare la porta del Milan.