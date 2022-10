L'avventura di. L'argentino infatti, starà fermo 20 giorni per l'infortunio al bicipite femorale della coscia destra e quindi a meno di sorprese salterà sia la sfida contro ilConsiderando che i bianconeri sono a un passo dall'eliminazione ai gironi e che Di Maria ha solo un anno di contratto, quella contro il Maccabi potrebbe essere stata l'ultima partita disputata dal fantasista con la maglia della Juve in Champions. Se così fosse, non sarebbe stata certo un'esperienza positiva per El Fideo, almeno per quanto riguarda la massima competizione europea.