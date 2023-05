Angelha smaltito i problemi e tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri e della Juventus domani nella gara contro il. Questa già è una buona notizia sia per la Vecchia Signora che per i tifosi che ormai circondano d'amore il Fideo. C'è però un fattore da non dimenticare: il contratto che lega Angel ala Juventus è inal termine della stagione attuale. Al momento del suo arrivo in estate infatti la firma era per una sola stagione. Anche se ora ci potrebbero essere i presupposti per proseguire insieme.In agenda in queste settimane ci sono alcuni incontri tra la Juventus e l'agente di Di Maria. Cosa ne sarà al termine della stagione dell'attaccante argentino al momento è difficile dirlo. Tuttavia, come dichiarato oggi da Massimiliano Allegri in conferenza stampa i rinnovi dipendono molto dalla qualificazione alla prossima Champions League. Sia quello del Fideo che quello di Adrien Rabiot. Soltanto in caso di raggiungimento della coppa dalle grandi orecchie si potrà parlare di rinnovo per i due.