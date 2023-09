E’ arrivata la vittoria, sono arrivati i tre punti che hanno permesso di mettere alle spalle la pesante sconfitta contro il. Il bilancio, dopo, però,. Per larghi tratti di match, pur subendo poco e nulla, la squadra dinon ha certamente impressionato per il gioco espresso o per la pericolosità in fase offensiva.Errori che fanno parte del percorso di crescita. Errori a cui si dovrà porre rimedio per migliorare quanto visto nella passata stagione in campo. A partire da domenica quando la Juventus sarà chiamata a dare continuità contro l’