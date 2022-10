Domani sera allo stadio Via del Mare andrà in scena uno degli anticipi della dodicesima giornata di campionato tra il Lecce di Baroni e la Juve di Max Allegri. Oltre ai tre punti, i bianconeri proveranno a conquistare la vittoria anche per sfatare un tabù che manca dal 2008. La Vecchia Signora infatti non vince due gare consecutive contro i pugliesi da quella stessa annata.