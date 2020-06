La Juventus ospita il Lecce, pregustandosi la possibilità di avanzare, già da stasera, a sette punti di distanza dalla Lazio seconda. Eppure, guai a dare per scontata la vittoria dei bianconeri, malgrado la classifica parli chiaro in fatto di distanza tra le due squadre: infatti, in questo campionato, la Juventus ha deluso soprattutto con le neopromosse. Il bilancio, al momento, è di un pareggio (l'1 a 1 contro i salentini nella gara di andata), una vittoria (contro il Brescia) ed una sconfitta, traumatica per certi versi, contro il Verona al Bentegodi. Per questo, la gara di stasera per la Juventus potrebbe presentare più insidie del previsto.