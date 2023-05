La Juventus ha terminato la sua ultima gara interna di campionato con una sconfitta e il match in questione è quello contro il Napoli ormai Campione d'Italia. In caso di un ulteriore sconfitta contro il Lecce, i bianconeri potrebbero tornare a perdere 2 gare interne di fila in Serie A, dopo più di 12 anni, l'ultima volta fu nel marzo del 2011.