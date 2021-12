La Juventus in questa stagione non ha troppe certezze positive a cui aggrapparsi, visto l'inizio difficilissimo di questo Allegri-bis. Ma a dire il vero un giocatore costante e sempre in grado di dare garanzie c'è e risponde al nome di Juan Guillermo Cuadrado Bello. Più in breve, Juan Cuadrado.Prossimo al rinnovo di contratto, Cuadrado è una sicurezza di rendimento e di disponibilità.