Domani sera la Juve affronterà il Frosinone all'Allianz Stadium, in quella che sarà l'ultima sfida dei quarti di finale della Coppa Italia. Quella contro i ciociari sarà anche una partita che servirà ai bianconeri per evitare un dato negativo che mancherebbe dal 2017. I bianconeri infatti, hanno subito almeno un gol nelle ultime 3 gare di questa competizione, considerando anche le gare della passata stagione. Non arriva a 4 gare consecutive subendo almeno un gol dall'annata 2016/2017. Inoltre, il Frosinone ha segnato in tutte le ultime 9 gare di Coppa Italia.