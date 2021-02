Testa a #JuveCrotone



Il 21 maggio 2017 la Juventus vinceva matematicamente il sesto scudetto consecutivo, il terzo dell'era Allegri. I bianconeri sono l'unico club in grado di completare l'accoppiata Serie A-Coppa Italia per tre anni di fila. E come arriva questo scudetto? Con un successo per 3-0 sul Crotone, la prima sfida tra la Juve e la squadra calabrese mai disputata all'Allianz Stadium. All'andata si era giocato allo Scida e i bianconeri si erano imposti per 2-0. In quel pomeriggio di fine primavera, invece, il tris juventino portò la firma di Mario Mandzukic, Paulo Dybala e Alex Sandro.