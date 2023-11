Un inizio di stagione che sembra una stagione intera. In poche giornate di campionato, laha mostrato diverse facce: quella “moderna” dei primi impegni, quella in difficoltà, quella che sa chiudersi e sfruttare le occasioni per fare male. In questo momento, la squadra bianconera una sua strada sembra averla trovata ed è quella preferita dal tecnico. Ha trovato il “” di difendere, come ha spesso ripetuto, si chiude all’indietro ma non concede troppe occasioni. Soprattutto, vince e scala la classifica.Il primo passo è proprio questo e lo è sempre stato nelle idee di Allegri: prima si sistema la fase difensiva, poi viene tutto il resto. E, contro il, sarà ora di tutto il resto. Nella passata stagione lasembrava aver trovato solidità difensiva, ma che fatica quando toccava a lei gestire il pallone e costruire.Contro il Cagliari sarà la prova del nove. Ci sarà un passo in avanti dal punto di vista offensivo?