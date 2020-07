Prova deludente della Juventus alla Sardegna Arena. La squadra di Sarri è uscita sconfitta per 2-0 nel confronto del Cagliari, lasciando non solo qualche dubbio sulla solidità difensiva, ma anche sulla vena realizzativa. Come riporta Opta, i bianconeri hanno siglato un record negativo contro i sardi: “34 – La Juventus ha stabilito il proprio record negativo di tiri in un incontro di Serie A senza segnare (34) da quando Opta raccoglie questo dato – 2004/05. Annebbiati”.