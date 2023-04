La Juventus ripartirà dalla trasferta di, dove dovrà a tutti i costi riscattare le ultime 4 sconfitte subite tra campionato e Coppa Italia. Gara che sarà importante non solo in virtù dei 3 punti che potrebbero smuovere la classifica, ma assume un certo valore anche in ottica mercato. E' noto a tutti, infatti, che a partire dalla prossima stagione Madama dovrà risolvere diversi problemi legati alle corsie esterne, conche sembrano sempre più vicini al divorzio dalla Vecchia Signora. Ecco perchè, la partita contro il Bologna diventa l'occasione per osservare ulteriormente Andrea, terzino già di proprietà della Juve e che dalla prossima annata potrebbe diventare uno dei pilastri di Massimiliano Allegri, salvo colpi di scena anche per quel che riguarda la panchina.- A colpire maggiormente è lacon la quale l'ex terzino del Genoa riesce ad adattarsi in campo, coprendo alla perfezionee senza mostrare talloni d'Achille. Così come bisogna sottolineare a matita rossa anche la sua grandemostrata dall'inizio della stagione e che aveva trovato continuità fino al momento del suo infortunio, che lo ha costretto a saltare le ultime uscite in campionato.- Alla luce di quanto detto quindi, viene facile ipotizzare che la Juve investirà tutto su di lui per quel che rigurda le fasce, senza però escludere l'arrivo di altri ed eventuali rinforzi, distaccati dall'operazione Cambiaso. Decisione che collimerebbe alla perfezione anche con la nuova strategia della 'linea giovane' adottata da tempo dai dirigenti della Continassa, che vedono in Cambiaso la soluzione migliore.