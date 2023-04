Un primo traguardo, certo da non festeggiare con le mani alzate al cielo, più l’occasione per fare un bilancio.: centesima partita, dunque, dal ritorno del tecnico livornese sulla panchina bianconera.In attesa del match contro i felsinei, il bilancio di Allegri, ad oggi, racconta di. Poco più della metà le vittorie, dunque, non certo paragonabile con il primo Allegri e, comunque, segno delle difficoltà di queste due stagioni.A snocciolare numeri è Tuttospot che prosegue con il suo bilancio con i gol subìti:. 22 sono i clean sheet e, quando sono arrivati, la Juve ha quasi sempre vinto: 21 successi e 1 pareggio. E ancora: “Per confermare la tesi dell'importanza della chiusura a doppia mandata della porta, balzano all'occhio i numeri delle partite in cui la Juventus subisce almeno un gol. Quando succede, la squadra fatica a vincere: lo ha fatto solo quattro volte (col Maccabi Haifa in Champions League, col Monza in Coppa Italia, col Toro e con la Sampdoria in Serie A), mentre i pareggi sono 7 e i ko addirittura 14. Quando i bianconeri subiscono, raramente sono in grado di rimontare: il carattere della squadra, in questo senso, finisce sul banco degli imputati”.Alle porte della gara numero 100, quindi, il bilancio non brilla e mostra più ombre che luci.